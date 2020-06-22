Что будет с телом, если не носить белье: названы польза и вред

Белье считается неотъемлемой частью гардероба любого человека, однако все чаще среди медиков возникают споры вокруг необходимости его ношения.

Действительно ли принципиально необходимо носить белье или это просто привычка? Издание "Рамблер" рассказало, что произойдет с телом, если перестать носить трусы.

Будет меньше раздражения кожи

Слишком плотное белье может вызвать раздражение и потертость в области интимных зон. Обычно это возникает, когда нижнее белье сделано из синтетических тканей. Следовательно, принципиально важно при выборе белья обращать внимание на ткань, из которой оно сшито, и на размер. Слишком маленькие, или слишком широкие трусики обязательно приведут к раздражению.

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Есть вероятность получить микротравму

Микроразрезы и другие травмы кожного покрова могут быть вызваны растяжением или раздражением. Они возникают, если заниматься спортом или долго ходить без белья. Если активности не предвидится – тогда риска практически нет.

Повышается восприимчивость к бактериям

Если вы в платье или юбке и при этом не носите белье, то есть вероятность, что часть вашей одежды может случайно приподняться в общественном транспорте. И тогда повышаются шансы на попадание чужеродных бактерий на кожу. Также не желательно садиться на уличные скамейки и другие поверхности, если сомневаетесь в их чистоте.

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Кровообращение может улучшиться

Если вы носите плотное нижнее белье в течение длительного времени, то это может привести к нарушению кровообращения. А слишком сильное давление на нервы, которые проходят через пах, может вызвать онемение и дискомфорт.

Снижается риск проблем с пищеварением

Если вы страдаете от синдрома раздраженного кишечника, обтягивающее белье может только ухудшить ваше состояние. Поэтому следует выбирать более свободные трусы или можно время от времени вовсе от них отказываться.

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