Лет в 20, а может даже в 25 мне очень нравилось говорить всем правду. (Тогда даже мысли не было, что можно по-другому). Ну, к примеру, - это платье тебе совершенно не идет, ты в нем как беременная. Или – перестань встречаться с этим придурком, зачем он тебе? Или – я не хочу, чтобы твои родители вмешивались в нашу жизнь! (а, нет, это уже из другой оперыJ)

К 30-ти правда стала обстоятельнее, с подсказками как лучше (ну еще бы, с высоты прожитых-то летJ). Скажем, - нет, это платье в цветочек совсем не секси, но та юбка с разрезом была бы очень кстати. Или – если он выбросил из дома всю твою одежду – это не значит, что он сильно тебя любит. Это значит, что тебе пора выбросить из дома его самого.

К 40-ка я поняла, что, далеко не каждая из нас хочет слышать правду, даже в ответ на прямой вопрос. И поэтому, сегодня на вопрос о сексуальности бабушкиного платья в цветочек, скорее всего, я совру, а с подругой, которая живет с придурком, просто буду встречаться только на девичнике.

Хотя … так не хочется оказаться по другую сторону баррикады…

Поэтому, предлагаю:

Выбирая одежду не подражать моделям из глянцевых журналов, а смотреть на то, как тот или иной фасон выглядит и сидит на нас. (Можно сфотографировать себя в примерочной, - мне сразу помогает понять – мое или нет).

Покупать одежду только качественную, при этом не обязательно очень дорогую. Во-первых – нам в помощь распродажи, во-вторых – наши украинские производители (среди них тоже есть очень достойные).

Честно ответить себе на вопрос, какой длины одежду мне лучше носить (кстати, в моде миди – а это масса вариантов).

Учесть, что джинсы без потертостей из плотного денима даже из худышки могут сделать пышку.

Обращать внимание на цвет и сочетание цветов. Иногда, именно благодаря этому, даже бабушкино платье в цветочек, может стать сексуальнымJ)