Чернила и перекись водорода: как женщины красили волосы в СССР

Во времена СССР женщины не имели возможности пользоваться большинством бьюти-процедур, которые сейчас являются популярными и легкодоступными. Окрашивание волос – не исключение.

Ассортимента красок для волос тогда не было, а изменить свой естественный оттенок можно было только на черный, рыжий или желтоватый блонд. OBOZREVATEL решил рассказать, какими методами пользовались советские модницы для окрашивания волос.

Зачастую процесс покраски занимал от 4 до 6 часов. На состояние волос это иногда влияло крайне негативно, в особенности, если речь шла об осветлении.

Салон красоты в СССР manikyres.ru

Для того, чтобы сменить цвет волос на более темные оттенки – рыжий, каштановый или черный – использовались природные красители хна или басма. В таком случае волосы оставались более "живыми", однако если результат получился неудачным, избавиться от цвета было практически невозможно.

Процедуру покраски можно было осуществить в парикмахерской, но стоило это весьма недешево. Зачастую модницы в СССР делали это в домашних условиях.

Как осветляли волосы в СССР

В СССР волосы осветляли перекисью водорода, от которой получался странный, очень неестественный по современным меркам цвет. Блондинки тогда были в моде и выглядели гораздо ярче, потому этот способ пользовался популярностью. Но часто такие процедуры заканчивались плачевно.

Также для обесцвечивания волос применяли и другой способ: использовали таблетки перекиси 32% из аптек, расколотые в порошок, мыло, натертое на терке, и воду.

После этого волосы становились жесткими, сухими и ломкими. Иногда даже происходили случаи, когда девушки получали химические ожоги кожи головы.

Советская краска для волос starina.ru

Другие способы окрашивания волос

Брюнетки также любили придать своим темным волосам дополнительный оттенок. Например, многие девушки брали синие чернила, добавляли в шампунь или разбавляли с водой и тонировали таким образом волосы. Такой оттенок держался недолго, а также "краситель" пачкал одежду и постельное белье еще долгое время после применения.

Привычные краски в тюбиках в СССР появились в начале 70-х годов. Кто-то изготавливал краску на основе урзола (органическое соединение, которое так же используется для окраски меха), коры крушины и еще нескольких компонентов. Их варили дома на своей кухне, и масса получалась не кремообразная, а жидкая, поэтому наносили ее губкой, марлей или ватой.

Иногда использовали другие подручные средства – старую зубную щетку и кисти для покраски стен.

Окрашивание волос хной в СССР osssr.ru

Как делали мелирование

Популярной техникой окрашивания в конце 80-х годов считалось мелирование. На голову надевали каучуковую шапочку с отверстиями или просто целлофановый пакет с дырочками, пробитыми в шахматном порядке. Тоненькие пряди доставали через отверстия и окрашивали гидроперитом (перекисью водорода), затем заматывали в фольгу. В простонародье техника называлась просто – "перышки".

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