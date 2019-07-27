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"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной

5.2т Читать материал на украинском

46-летняя российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, нарвалась на критику из-за фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует абсолютно голой в ванной, прикрыв интимные части тела пеной.

"Жара", Баку, relax (расслабление)", – подписала она, пояснив, что отправилась на международный музыкальный фестиваль в Азербайджане.

Наташа Королева лежит в ванной

Наташа Королева лежит в ванной

instagram/koroleva__star

Пользователи в комментариях подметили, что она в последнее время часто выкладывает материалы подобного характера.

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"Что за желтые тюльпаны на пальцах", "Наташка чем старше, тем развратнее","Наташа, образ простоты и доступности вам совсем не нужен. Люди над этим только покуражатся. Не выставляйте свое тело на всеобщее обозрение", "Понесло Наташу вразнос", "Вибратор где", "Ты же не Бабкина! Могла и более эротично выглядеть", "А какой прикол фоткать себя полуголую в ванне и прятать лицо, и потом заливать в интернет", – прокомментировали в сети.

"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной
"Чем старше, тем развратнее": Королева удивила сеть голым фото в ванной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева показала себя абсолютно голой, однако снимок в ответ на скандал вокруг фото Лободы.

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Персона
Наташа Королева
Место
Азербайджан
Теги
шоу-бизнес Красота
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