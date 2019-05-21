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/Красота

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

1.3тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черно-бежевом бюстгальтере, который отлично подчеркнул ее пышную грудь и черных брюках.

"Не смогла определиться какое фото лучше. Ровно как и не могу понять, почему белье, в отличие от купальников, принято скрывать от посторонних глаз. Ведь это же обидно, купить такую красоту, сделанную из роскошного кружева, идеальной формы, безупречного дизайна и показывать только одному человеку, и зеркалу. Ужасная несправедливость", — написала Чехова.

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники Анфисы пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.

"Шикарная", "Анфиса, какая ты красивая", "Ты просто космос", "По моему мнению, выглядите шикарно и вполне прилично", "Худышка", "Смело и красиво", — прокомментировали люди.

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры
Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анфисы Чеховой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова оголила грудь

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова в ночнушке

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова в ярком купальнике

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова соблазнительно позирует на камеру

Фото из Instagram

Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Анфиса Чехова в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.

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Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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