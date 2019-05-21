Чехова завела сеть снимками в белье: пикантные кадры

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников соблазнительными снимками.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черно-бежевом бюстгальтере, который отлично подчеркнул ее пышную грудь и черных брюках.
"Не смогла определиться какое фото лучше. Ровно как и не могу понять, почему белье, в отличие от купальников, принято скрывать от посторонних глаз. Ведь это же обидно, купить такую красоту, сделанную из роскошного кружева, идеальной формы, безупречного дизайна и показывать только одному человеку, и зеркалу. Ужасная несправедливость", — написала Чехова.
Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники Анфисы пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.
"Шикарная", "Анфиса, какая ты красивая", "Ты просто космос", "По моему мнению, выглядите шикарно и вполне прилично", "Худышка", "Смело и красиво", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анфисы Чеховой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анфиса Чехова оголила грудь
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в ночнушке
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в ярком купальнике
Фото из Instagram
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анфиса Чехова соблазнительно позирует на камеру
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.
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