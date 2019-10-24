Чехова завела сеть огромной грудью: горячие кадры

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила сеть соблазнительными снимками.
На своей странице в Instagram она показала фотографии, на которых позирует в роскошном платье с очень глубоким декольте, подчеркивающим огромную грудь.
"Видели ночь, снимали всю ночь до утра. Всем коллективом пытались понять, какое фото лучше. Но, увы, мнения слишком разделились", – подписала звезда под кадрами.
Анфиса Чехова с глубоким декольте
instagram/achekhova
Поклонники пришли в восторг от образа Чеховой. Многие заметили, что телеведущая очень стройная.
"Худышка", "Как же вы прекрасны", "Вы очень красивая девушка", "Очень душевные фотографии, суперские. Умничка", – отреагировали поклонники.
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте
instagram/achekhova
Анфиса Чехова сверкнула грудью через глубокое декольте
instagram/achekhova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова порадовала поклонников другим соблазнительным снимком. Звезда позировала в откровенном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.
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