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24 октября • обновлено в 16:39
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/ Красота

Чехова завела сеть огромной грудью: горячие кадры

1.7т Читать материал на украинском

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила сеть соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram она показала фотографии, на которых позирует в роскошном платье с очень глубоким декольте, подчеркивающим огромную грудь.

"Видели ночь, снимали всю ночь до утра. Всем коллективом пытались понять, какое фото лучше. Но, увы, мнения слишком разделились", – подписала звезда под кадрами.

Анфиса Чехова с глубоким декольте

Анфиса Чехова с глубоким декольте

instagram/achekhova

Поклонники пришли в восторг от образа Чеховой. Многие заметили, что телеведущая очень стройная.

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"Худышка", "Как же вы прекрасны", "Вы очень красивая девушка", "Очень душевные фотографии, суперские. Умничка", – отреагировали поклонники.

Чехова завела сеть огромной грудью: горячие кадры
Чехова завела сеть огромной грудью: горячие кадры
Чехова завела сеть огромной грудью: горячие кадры
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте

Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте

instagram/achekhova

Анфиса Чехова сверкнула грудью через глубокое декольте

Анфиса Чехова сверкнула грудью через глубокое декольте

instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова порадовала поклонников другим соблазнительным снимком. Звезда позировала в откровенном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну хоть шото на паРРаше хорошо растет!
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