"Сексуально желанна!" Чехова восхитила сеть фото в белье

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным снимком. На нем она позировала стоя у окна в белье.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники женщины восхитились ее фигурой.

Instagram

"Анфиса, опять прищепка на спине?", "Как всегда сексуально желанна", "Вы шикарная женщина", "Все очень красиво, на красивом теле красивое белье", "Шикарная", "Какие формы шикарные", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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