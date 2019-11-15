"Сексуально желанна!" Чехова восхитила сеть фото в белье

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным снимком. На нем она позировала стоя у окна в белье.
Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники женщины восхитились ее фигурой.
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"Анфиса, опять прищепка на спине?", "Как всегда сексуально желанна", "Вы шикарная женщина", "Все очень красиво, на красивом теле красивое белье", "Шикарная", "Какие формы шикарные", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.
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