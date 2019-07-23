Чехова сверкнула необъятной грудью и завела сеть

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников новыми соблазнительными снимками.

На своей странице в Instagram звезда показала фотографии, на которых позирует в ярком синем купальнике, подчеркивающем пышную грудь, и ест мандарин.

"Под этой веселой фоткой с пожиранием мандаринки хочу сделать вот что. Я знаю, как сложно жить, когда ты хочешь сказать что-то миру, а мир тебя не слышит. И все твои усилия по ведению своего блога напрасны", – написала Чехова.

Анфиса Чехова с мандарином в купальнике instagram/achekhova

Она предложила пользователям в комментариях под постом рассказывать о себе и своем роде деятельности. Либо же заходить тех, кого можно почитать.

Поклонники были в восторге как от идеи, так и от снимков телеведущей. Ее поблагодарили за возможность расширить свою аудиторию и похвалили за отличную фигуру.

Анфиса Чехова в купальнике instagram/achekhova

"Анфиса, вы так красивы! Спасибо за такую возможность", "Вы прекрасны. Как вы похудели?", "Красавица, Анфиса! Обалденная фигура. Молодец", "Купальник крутой", "Шикарная грудь", – отреагировали поклонники.

Анфиса Чехова instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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