Бьюти-тренды 2021 года: топ-7 вариантов

В 2021 году в тренде остается множество популярных вариантов причесок и макияжей. Но некоторые из них появились относительно недавно и являются уникальными.

Оригинальные образы помогут выглядеть каждой девушке безупречно. Подробней о популярных бьюти-трендах в этом году пишет Harper's Bazaar.

Подводите глаза так, как никогда раньше

В новом сезоне визажисты предлагают включать фантазию. Не бойтесь экспериментировать – ищите новые, необычные способы нанесения стрелок.

Подводите глаза так, как никогда раньше Harper's Bazaar

Делайте яркий акцент на губах

Красная помада актуальна как никогда. Она уместна как для светского мероприятия, так и для повседневного образа. В новом году советуют наносить помаду пушистой кистью – так цвет получается более насыщенным.

Делайте яркий акцент на губах Harper's Bazaar

Не бойтесь готики

Темные оттенки помады до сих пор на пике популярности. Но в отличие от предыдущих сезонов в этом визажисты предлагают разбавлять "вампирские" нотки более нежными – например, розовыми или персиковыми.

Не бойтесь готики Harper's Bazaar

Вспомните прошлое

В этом сезоне стилисты по волосам советуют вдохновляться кинодивами из черно-белых фильмов 1920-х годов. Холодная волна – их главный фаворит.

Вспомните прошлое Harper's Bazaar

Смещайте линию пробора

В новом сезоне можно все, главное – придерживаться ключевого образа сильной женщины. Для этого подойдет как прямой пробор, так и очень глубокий боковой. Важно только подобрать тот, который подходит именно вам.

Смещайте линию пробора Harper's Bazaar

Смягчайте линии

Сейчас в моде не просто легкие текстуры, а воздушные образы. Если оттенки, то самые нежные, натуральные и кремовые, если прически – то пышные и по-девичьи легкие.

Смягчайте линии Harper's Bazaar

Полюбите кофе с карамелью

Если вам хочется более насыщенных тонов в макияже, обратите внимание на все оттенки коричневого. Создавайте монохромные бьюти-луки с оттенками мокко и шоколада.

Полюбите кофе с карамелью Harper's Bazaar

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