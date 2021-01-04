Бьюти-тренды 2021 года: топ-7 вариантов

В 2021 году в тренде остается множество популярных вариантов причесок и макияжей. Но некоторые из них появились относительно недавно и являются уникальными.

Оригинальные образы помогут выглядеть каждой девушке безупречно. Подробней о популярных бьюти-трендах в этом году пишет Harper's Bazaar.

В новом сезоне визажисты предлагают включать фантазию. Не бойтесь экспериментировать – ищите новые, необычные способы нанесения стрелок.

Красная помада актуальна как никогда. Она уместна как для светского мероприятия, так и для повседневного образа. В новом году советуют наносить помаду пушистой кистью – так цвет получается более насыщенным.

Темные оттенки помады до сих пор на пике популярности. Но в отличие от предыдущих сезонов в этом визажисты предлагают разбавлять "вампирские" нотки более нежными – например, розовыми или персиковыми.

В этом сезоне стилисты по волосам советуют вдохновляться кинодивами из черно-белых фильмов 1920-х годов. Холодная волна – их главный фаворит.

В новом сезоне можно все, главное – придерживаться ключевого образа сильной женщины. Для этого подойдет как прямой пробор, так и очень глубокий боковой. Важно только подобрать тот, который подходит именно вам.

Сейчас в моде не просто легкие текстуры, а воздушные образы. Если оттенки, то самые нежные, натуральные и кремовые, если прически – то пышные и по-девичьи легкие.

Если вам хочется более насыщенных тонов в макияже, обратите внимание на все оттенки коричневого. Создавайте монохромные бьюти-луки с оттенками мокко и шоколада.

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