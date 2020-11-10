Бьюти-гаджеты, похожие на орудия пыток: фото приспособлений для красоты

В век развития науки и высоких технологий появилось немало способов разнообразить привычный уход: бренды активно выпускают гаджеты и аксессуары для домашнего использования. Одни из них способны заменить поход к косметологу, а другие, как утверждают производители, – необходимость прибегать к таким крайним мерам, как ботокс и пластика.

При этом некоторые выглядят весьма странно, а иногда даже пугающе. Предлагаем посмотреть фото раритетных и современных приспособлений, которые представительницы прекрасного пола использовали для того, чтобы выглядеть красивее (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что 110 лет назад перманентная завивка произвела настоящую революцию в мире эмансипированной моды. Своеобразный бьюти-гаджет для этого придумал Карл-Людвиг Несслер из Шварцвальда. С первого взгляда на снимок можно подумать, будто бы приспособление, представляющее из себя множество проводов и щипцов, которые крепятся к волосам женщины, – это и правда машина для пыток. Свой аппарат для завивки волос немец представил на Конкурсе парикмахеров, который проходил в польской Варшаве в 1932 году.

Аппарат для завивки волос Карла Людвига Несслера, 1932 год Telegram-канал Violity

"Его изобретение было похоже на люстру, с которой свисали латунные валики. Сидеть под такой приходилось по пять часов, зато локоны, полученные в результате, сохранялись в течение нескольких месяцев", – подчеркнули авторы сообщения.

Сегодня изобретатели продвинулись еще дальше и придумали больше различных приспособлений для наведения марафета. Так, фотограф Эвия Лайвиня организовала проект "Воины красоты" – серию портретов женщин, которые испытали на себе 18 приспособлений – зажим для выпрямления носа, тренажер для век или подтяжки лица и тому подобные. Бьюти-гаджеты заказала инициатор проекта, в частности, на популярной онлайн-площадке для проведения аукционов – торговом сайте Ebay.

Маски для разглаживания морщин

По описанию товара от авторов, их использование обещает "мгновенное улучшение внешнего вида без пластических операций". Это аксессуары преимущественно азиатского "происхождения", якобы дешевле, чем пластика и ботокс и, если представительницы прекрасного пола верят в них, "возможно, они сработают".

"Чтобы быть успешной, ты должна выглядеть безупречно – это навязывает нам общество. И мы повинуемся, даже не замечая, насколько нелепыми могут быть стандарты. Мы часто забываем о том, как важна внутренняя красота", – пишет автор фото о том, на какие эксперименты со внешностью идут девушки.

К вашему вниманию подборка снимков женщин, "примерявших" такие бьюти-гаджеты, а также фото приспособлений для сравнения – как они выглядели в прошлом и сегодня:

Трафарет для макияжа и трафарет для бровей

Плампер для губ (присоска, ненадолго придающая губам объем) и тренажер для век

Зажим для сужения носа и для его выпрямления

Массажер для лица и зажим для сужения носа

Увлажняющий патч для губ и "омолаживающая" золотая маска для лица

Бандаж для подтяжки лица, а также бандаж для коррекции овала лица и второго подбородка

Силиконовая подтягивающая маска для лица и еще одна необычная маска для этого же применения

Тренажер для подтяжки лица и тренажер для красивой улыбки

Маска для лица в 1930-х и сейчас

Тушь для ресниц 40-х годов и сейчас

Фен для волос

Укладка волос в прошлом и сейчас

Выпрямление волос в прошлом и сейчас

Антицеллюлитные гаджеты в 1928 году и сейчас

Пилинг в прошлом и сейчас

Изменение прикуса в 1930 году и сейчас

Пластическая хирургия в 1930 году и сейчас

Автозагар в 1930-х и сейчас

Солярий в 1930-х и сейчас

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как занимались фитнесом в 1900-х, публикуя фотографии почти столетней давности, которые демонстрируют первые тренажеры и то, как странно, но ловко с ними справлялись представительницы прекрасного пола.