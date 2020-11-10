Бьюти-гаджеты, похожие на орудия пыток: фото приспособлений для красоты

В век развития науки и высоких технологий появилось немало способов разнообразить привычный уход: бренды активно выпускают гаджеты и аксессуары для домашнего использования. Одни из них способны заменить поход к косметологу, а другие, как утверждают производители, – необходимость прибегать к таким крайним мерам, как ботокс и пластика.

При этом некоторые выглядят весьма странно, а иногда даже пугающе. Предлагаем посмотреть фото раритетных и современных приспособлений, которые представительницы прекрасного пола использовали для того, чтобы выглядеть красивее (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что 110 лет назад перманентная завивка произвела настоящую революцию в мире эмансипированной моды. Своеобразный бьюти-гаджет для этого придумал Карл-Людвиг Несслер из Шварцвальда. С первого взгляда на снимок можно подумать, будто бы приспособление, представляющее из себя множество проводов и щипцов, которые крепятся к волосам женщины, – это и правда машина для пыток. Свой аппарат для завивки волос немец представил на Конкурсе парикмахеров, который проходил в польской Варшаве в 1932 году.

"Его изобретение было похоже на люстру, с которой свисали латунные валики. Сидеть под такой приходилось по пять часов, зато локоны, полученные в результате, сохранялись в течение нескольких месяцев", – подчеркнули авторы сообщения.

Сегодня изобретатели продвинулись еще дальше и придумали больше различных приспособлений для наведения марафета. Так, фотограф Эвия Лайвиня организовала проект "Воины красоты" – серию портретов женщин, которые испытали на себе 18 приспособлений – зажим для выпрямления носа, тренажер для век или подтяжки лица и тому подобные. Бьюти-гаджеты заказала инициатор проекта, в частности, на популярной онлайн-площадке для проведения аукционов – торговом сайте Ebay.

По описанию товара от авторов, их использование обещает "мгновенное улучшение внешнего вида без пластических операций". Это аксессуары преимущественно азиатского "происхождения", якобы дешевле, чем пластика и ботокс и, если представительницы прекрасного пола верят в них, "возможно, они сработают".

"Чтобы быть успешной, ты должна выглядеть безупречно – это навязывает нам общество. И мы повинуемся, даже не замечая, насколько нелепыми могут быть стандарты. Мы часто забываем о том, как важна внутренняя красота", – пишет автор фото о том, на какие эксперименты со внешностью идут девушки.

К вашему вниманию подборка снимков женщин, "примерявших" такие бьюти-гаджеты, а также фото приспособлений для сравнения – как они выглядели в прошлом и сегодня:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как занимались фитнесом в 1900-х, публикуя фотографии почти столетней давности, которые демонстрируют первые тренажеры и то, как странно, но ловко с ними справлялись представительницы прекрасного пола.