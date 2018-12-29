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Быстро стать красивой перед Новым годом: почему это опасно

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Доктор медицинских наук и дерматовенеролог высшей категории Татьяна Святенко рассказала, какие косметологические процедуры не стоит делать перед Новым годом.

Так, она посоветовала отказаться от пилинга накануне праздника, если вы не хотите после него прятать свое красное лицо. Ведь в его состав входят агрессивные кислоты, которые глубоко проникают в кожу, отслаивают верхние слои и провоцируют образование воспалений, и шелушения. Также период восстановления после манипуляции длится несколько недель.

Быстро стать красивой перед Новым годом: почему это опасно

Пилинг

Фото: ON-Woman

В топ предновогодних антитрендов также попала контурная пластика. Так, доктор отметила, что между любыми "инъекциями красоты" и мероприятием должно пройти не меньше 7-14 дней. Кроме того, результат от уколов ботулотоксина, мезотерапии, плазмотерапии проявится через одну-две недели, а побочные эффекты могут бросаться в глаза ближайшие семь дней.

Быстро стать красивой перед Новым годом: почему это опасно

Контурная пластика

Фото: LASERBum

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По словам Святенко, также нельзя делать лазерные процедуры за неделю до праздников. Ведь есть риск провести их с навязчивым румянцем Деда Мороза, корочками, отечностью и шелушением на лице. Срок восстановления после таких процедур — не меньше 5-10 дней.

Быстро стать красивой перед Новым годом: почему это опасно

Лазерная процедура

Фото: pro100moda.ru

Также доктор отметила: если вы хотите стать красивыми за один день, а врачи предлагают вам пройти любую из перечисленных манипуляций — бегите от них. Ведь адекватный специалист должен предупредить о периоде восстановления кожи и возможных реакциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых знаменитых косметологов в Голливуде Гарольд Лансер озвучил ряд полезных советов, которые помогут обрести здоровую и сияющую кожу, вне зависимости от возраста.

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