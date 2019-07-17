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Бум на "старость" в сети: раскрыт секрет популярности приложения FaceApp

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Пластический хирург раскрыл секрет популярности мобильного приложения FaceApp, меняющего на фотографиях возраст, которое стало сверхпопулярным в сети.

"Тренд на старение задала мама Илона Маска Мей Маск. Ей уже за 70, но она до сих пор снимается для глянцев. Но если о себе не заботиться, то фото из программы очень быстро станет реальностью. Можно пойти себе покурить, находиться на море постоянно, и это придет. Если плохо есть, плохо спать, вы можете достичь таких результатов без челленджей", — рассказал пластический хирург Дмитрий в сюжете ТСН.

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Отметим, что эффект старения сделан с помощью приложения FaceApp, которое оказалось детищем российской компании и может собирать данные для распознавания лиц.

Информация о создателях FaceApp

Информация о создателях FaceApp

Скрин со страницы Максима Музыки в Facebook

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Украина
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