Брук Шилдс - 52: горячие фото секс-символа 80-х

В четверг, 31 мая, свой день рождения отмечает культовая супермодель, секс-символ 80-х годов Брук Шилдс.

Знаменитая американская актриса и светская львица празднует свое 52-летие. Несмотря цифры в паспорте, Брук продолжает покорять своих поклонников красотой и отличной физической формой, демонстрируя откровенные снимки.

OBOZREVATEL предлагает подборку горячих фото легендарной модели, которая до сих пор не стесняется открыто показывать свое тело, а также позировать в смелых образах.

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 20 Дек 2017 в 9:10 PST

Блистательная карьера Шилдс как модели началась еще в середине 1970-х годов. Ее первой работой были съемки для американского сериала "Слоновая кость", над которым работал режиссер и модный фотограф Франческо Скавулло - наиболее известный опытом создания обложек для женского издания Cosmopolitan.

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 19 Апр 2018 в 7:03 PDT

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 11 Янв 2018 в 8:19 PST

В начале 80-х Брук Шилдс стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке культового глянца Vogue.

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 22 Мар 2018 в 9:56 PDT

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Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 26 Окт 2017 в 7:55 PDT

К своим 20 годам Брук стала одной из самиых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей мира и на протяжении десятилетий супермодели удалось удержать этот статус.

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 30 Июн 2017 в 9:23 PDT

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Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 2 Апр 2017 в 8:07 PDT

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 20 Дек 2017 в 9:14 PST

Недавно Шилдс снялась в очередной пикантной фотосессии вместе с известной моделью plus-size Эшли Грэм, где женщины рекламировали купальники бренда Swimsuits For All.

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 21 Май 2018 в 9:00 PDT

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Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) 23 Май 2018 в 7:40 PDT

Интересно, что в 1975 году, когда Брук Шилдс было всего 10 лет, ее мать разрешила девочке с принять участие в откровенной эротической фотосессии Playboy Press, где Брук снималась совершенно обнаженной. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свое 50-летие отметила знаменитая певица, актриса и модель Кайли Миноуг.