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Брук Шилдс - 52: горячие фото секс-символа 80-х

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В четверг, 31 мая, свой день рождения отмечает культовая супермодель, секс-символ 80-х годов Брук Шилдс.

Знаменитая американская актриса и светская львица празднует свое 52-летие. Несмотря цифры в паспорте, Брук продолжает покорять своих поклонников красотой и отличной физической формой, демонстрируя откровенные снимки.

OBOZREVATEL предлагает подборку горячих фото легендарной модели, которая до сих пор не стесняется открыто показывать свое тело, а также позировать в смелых образах.

Блистательная карьера Шилдс как модели началась еще в середине 1970-х годов. Ее первой работой были съемки для американского сериала "Слоновая кость", над которым работал режиссер и модный фотограф Франческо Скавулло - наиболее известный опытом создания обложек для женского издания Cosmopolitan.

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В начале 80-х Брук Шилдс стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке культового глянца Vogue.

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К своим 20 годам Брук стала одной из самиых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей мира и на протяжении десятилетий супермодели удалось удержать этот статус.

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Недавно Шилдс снялась в очередной пикантной фотосессии вместе с известной моделью plus-size Эшли Грэм, где женщины рекламировали купальники бренда Swimsuits For All.

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Интересно, что в 1975 году, когда Брук Шилдс было всего 10 лет, ее мать разрешила девочке с принять участие в откровенной эротической фотосессии Playboy Press, где Брук снималась совершенно обнаженной. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свое 50-летие отметила знаменитая певица, актриса и модель Кайли Миноуг.

Персона
Брук Шилдс
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