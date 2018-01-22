Британская супермодель восхитила фанов прозрачным платьем

Известная британская 22-летняя модель Деми Роуз порадовала поклонников новым откровенным снимком.

Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре супермодель запечатлена в абсолютно прозрачном платье, при этом, на Деми нет нижнего белья. Благодаря этому ее поклонники могут разглядеть аппетитные формы Роуз.

Деми Роуз Instagram @demirosemawby

Новости Британская модель сверкнула пышными формами

Снимок собрал почти 200 тыс. лайков и массу восторженных комментариев. В них пользователи сети называют Деми безумно красивой и непревзойденной.

Деми Роуз - известная модель из Великобритании. В США ее можно было увидеть на шоу Taz’s Models. Деми снимается в клипах, для обложек журналов. Девушка часто посещает мероприятия в смелых нарядах.

Напомним, ранее Деми Роуз радовала поклонников фотографиями в купальнике.

Как сообщал "Обозреватель", ранее британская модель Деми Роуз впечатлила украинцев своим откровенным платьем.