Британская "Ким Кардашьян" зажгла в Африке в смелом бикини: горячие фото

Британская модель Деми Роуз, которую благодаря ее аппетитным формам называют "второй Ким Кардашьян" стала героиней горячей фотосессии.

Девушка отправилась в Африку, где ее на одном из пляжей Кабо-Верде сфотографировали в откровенном бикини. Пикантные снимки опубликовало издание Daily Mail.

23-летняя "британская Ким Кардашьян" позировала в необычном купальнике, которое подчеркивает ее выдающиеся формы.

Деми Роуз Daily Mail

Красотка с аппетитными формами предстала в нежном бикини с цветочным принтом. Также загорелая Роуз обошлась макияжем в стиле нюд, а вместо привычных для нее распущенных локонов собрала волосы в хвост, что нисколько не испортило ее откровенный образ.

Деми Роуз Daily Mail

Деми Роуз Daily Mail

Как сообщал "Обозреватель", ранее известная британская модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.