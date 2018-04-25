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Британская "Ким Кардашьян" зажгла в Африке в смелом бикини: горячие фото

1.2тЧитать новость на украинском

Британская модель Деми Роуз, которую благодаря ее аппетитным формам называют "второй Ким Кардашьян" стала героиней горячей фотосессии.

Девушка отправилась в Африку, где ее на одном из пляжей Кабо-Верде сфотографировали в откровенном бикини. Пикантные снимки опубликовало издание Daily Mail.

23-летняя "британская Ким Кардашьян" позировала в необычном купальнике, которое подчеркивает ее выдающиеся формы.

Деми Роуз

Daily Mail

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Красотка с аппетитными формами предстала в нежном бикини с цветочным принтом. Также загорелая Роуз обошлась макияжем в стиле нюд, а вместо привычных для нее распущенных локонов собрала волосы в хвост, что нисколько не испортило ее откровенный образ.

Деми Роуз

Daily Mail

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Деми Роуз

Daily Mail

Как сообщал "Обозреватель", ранее известная британская модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.

Персона
Деми Роуз
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