Британская "Ким Кардашьян" сверкнула аппетитными формами в тесном бикини

Одна из самых известных и высокооплачиваемых британских пышнотелых моделей, местная "Ким Кардашьян" Деми Роуз восхитила своих поклонников новыми сексуальными фото.

Красотка снялась на пляже в тесном бикини черного цвета, которое выгодно подчеркнуло все выдающиеся части ее тела. Соблазнительные снимки опубликован в Instagram-аккаунте Деми.

Так, 23-летняя Роуз примерила на себя яркий пляжный образ, который привел в восторг ее фанатов.

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 4 Июл 2018 в 6:04 PDT

За короткий период фото собрали почти 650 тысяч лайков от поклонников, которые также буквально забросали Деми комплиментами относительно ее аппетитного тела.

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 28 Июн 2018 в 5:42 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, популярная модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.