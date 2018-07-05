Британская "Ким Кардашьян" сверкнула аппетитными формами в тесном бикини

Одна из самых известных и высокооплачиваемых британских пышнотелых моделей, местная "Ким Кардашьян" Деми Роуз восхитила своих поклонников новыми сексуальными фото.
Красотка снялась на пляже в тесном бикини черного цвета, которое выгодно подчеркнуло все выдающиеся части ее тела. Соблазнительные снимки опубликован в Instagram-аккаунте Деми.
Так, 23-летняя Роуз примерила на себя яркий пляжный образ, который привел в восторг ее фанатов.
За короткий период фото собрали почти 650 тысяч лайков от поклонников, которые также буквально забросали Деми комплиментами относительно ее аппетитного тела.
Как сообщал OBOZREVATEL.UA, популярная модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.