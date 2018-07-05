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Британская "Ким Кардашьян" сверкнула аппетитными формами в тесном бикини

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Одна из самых известных и высокооплачиваемых британских пышнотелых моделей, местная "Ким Кардашьян" Деми Роуз восхитила своих поклонников новыми сексуальными фото.

Красотка снялась на пляже в тесном бикини черного цвета, которое выгодно подчеркнуло все выдающиеся части ее тела. Соблазнительные снимки опубликован в Instagram-аккаунте Деми.

Так, 23-летняя Роуз примерила на себя яркий пляжный образ, который привел в восторг ее фанатов.

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За короткий период фото собрали почти 650 тысяч лайков от поклонников, которые также буквально забросали Деми комплиментами относительно ее аппетитного тела.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, популярная модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.

Персона
Деми Роуз
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