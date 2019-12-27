Британская "Кардашьян" сверкнула фигурой в крохотном бикини: сексуальное фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, показала пышные формы в соблазнительном купальнике.

Так, фото девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, девушка поделилась с поклонниками видео.

Отметим, что Роуз часто радует своих поклонников откровенными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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