Британская бабушка раскрыла секрет привлекательности

Жительница английского графства Беркшир рассказала, что помогает ей выглядеть гораздо моложе своего возраста.

53-летняя Трейси Белинда, у которой три ребенка и две внучки, призналась, что каждые две недели она ходит на спа-процедуры, пишет издание Daily Mail.

Трейси Белинда Daily Mail

Кроме того, перед выходом на улицу она всегда наносит на кожу солнцезащитные средства, чтобы не ускорять процесс старения кожи.

"Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота. Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь", - говорит британка.

Раз в месяц Белинда принимает у себя дома косметолога. Специалист делает ей массаж лица, спины и головы, а также использует специальные благовония, которые помогают справиться со стрессом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 58-летняя жительница Одессы Светлана Гасс, которая завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии и стала победительницей на международном конкурсе красоты Ms. Transcontinental Classic в США, рассказала о секретах своей молодости.

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