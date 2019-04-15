Британка сделала из себя "живую секс-куклу" с помощью пластики: горячие фото

Жительница Солфорда (Великобритания) Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций.

Как сообщает Daily Star, девушка увеличила грудь, губы и ягодицы и теперь полностью довольна результатом. Ведь она сумела добиться эффекта ожившей куклы для взрослых. Отметим: сама Мур призналась, что ей всегда нравились Джессика Рэббит и Памела Андерсон, и она хотела быть на них похожа.

"Этот чрезмерно сексуальный вид, я нахожу его привлекательным, совершенным и мощным", — процитировало девушку издание.

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Единственное на что теперь жалуется Мур — на неустроенную личную жизнь.

"Мужчины воспринимают меня просто как сексуальный объект", — сказала девушка.

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Отметим, что на свое преображение Синди потратила около 10 000 фунтов стерлингов.

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур Фото: instagram/iamdiamonddoll

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Мур рассказала, что к решению изменить себя с помощью пластики она пришла после расставания со своим возлюбленным.

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