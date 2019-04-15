|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Британка сделала из себя "живую секс-куклу" с помощью пластики: горячие фото

1.2тЧитать материал на украинском

Жительница Солфорда (Великобритания) Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций.

Как сообщает Daily Star, девушка увеличила грудь, губы и ягодицы и теперь полностью довольна результатом. Ведь она сумела добиться эффекта ожившей куклы для взрослых. Отметим: сама Мур призналась, что ей всегда нравились Джессика Рэббит и Памела Андерсон, и она хотела быть на них похожа.

"Этот чрезмерно сексуальный вид, я нахожу его привлекательным, совершенным и мощным", — процитировало девушку издание.

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Новости
Порноактриса превратилась в куклу из секс-шопа с помощью пластики: шокирующие фото

Единственное на что теперь жалуется Мур — на неустроенную личную жизнь.

"Мужчины воспринимают меня просто как сексуальный объект", — сказала девушка.

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Отметим, что на свое преображение Синди потратила около 10 000 фунтов стерлингов.

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Синди Мур

Синди Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Мур рассказала, что к решению изменить себя с помощью пластики она пришла после расставания со своим возлюбленным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
На вантуз больше похожа. Бороду еще приклеить, вообше будет мечта бандер...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения