Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

Любительница пластических операций, 32-летняя Кристина после одной из процедур получила обвисшую грудь.

Как сообщает The Daily Mail, она сделала соски в виде сердечек, но в итоге осталась недовольна результатом. Ее история появилась в эпизоде реалити-шоу E!

Британка с детства была недовольна своей внешностью. Впервые она задумалась о пластической операции, когда художник нарисовал на нее карикатуру с огромными губами и грудью. В итоге Кристине захотелось иметь "женскую гордость" в форме баскетбольного мяча.

"Моя грудь стала похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся, как маятники", – пожаловалась она.

Первое увеличение груди она сделала в 17 лет. Импланты оказались некачественными, в результате чего ее бюст деформировался. Женщина сделала ринопластику, подтяжку лица, изменила форму щек, губ и даже сделала операцию на влагалище.

На груди она сделала четыре операции, но так и осталась недовольной, ведь она не выглядела, как на карикатуре. А соски в форме сердечек британка назвала "аксессуаром".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская певица частично лишилась слуха в погоне за красотой, сделав неудачную пластическую операцию.

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