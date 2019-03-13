|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

1.7тЧитать материал на украинском

Любительница пластических операций, 32-летняя Кристина после одной из процедур получила обвисшую грудь.

Как сообщает The Daily Mail, она сделала соски в виде сердечек, но в итоге осталась недовольна результатом. Ее история появилась в эпизоде реалити-шоу E!

Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

Британка с детства была недовольна своей внешностью. Впервые она задумалась о пластической операции, когда художник нарисовал на нее карикатуру с огромными губами и грудью. В итоге Кристине захотелось иметь "женскую гордость" в форме баскетбольного мяча.

Новости
Прорыв в лечении рака: в Италии успешно провели уникальную операцию
Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото
Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

"Моя грудь стала похожа на теннисные мячи, висящие в носках и раскачивающиеся, как маятники", – пожаловалась она.

Первое увеличение груди она сделала в 17 лет. Импланты оказались некачественными, в результате чего ее бюст деформировался. Женщина сделала ринопластику, подтяжку лица, изменила форму щек, губ и даже сделала операцию на влагалище.

Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

На груди она сделала четыре операции, но так и осталась недовольной, ведь она не выглядела, как на карикатуре. А соски в форме сердечек британка назвала "аксессуаром".

Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото
Британка хотела сексуальную грудь, а получила "носки с мячами": шокирующие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская певица частично лишилась слуха в погоне за красотой, сделав неудачную пластическую операцию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Великобритания
Тег
пластическая хирургия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения