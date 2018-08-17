Брить или не брить? Мир охватил новый тренд в зоне бикини

Во времена, когда модно все и в то же время не модно ничего, появился новый тренд – не брить волосы в зоне бикини.

Во всем мире – лихорадка – бодипозитивное движение. Оно борется против навязанных голубыми экранами стандартов красоты и пытается побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть, пишет Buro 24/7.

Теперь героини сериалов, некоторые звезды и, даже манекены в витринах магазинов промо коллекций American Apparel, хвастаются естественной красотой волос в зоне бикини и подмышек.

В американских салонах красоты женщины все чаще просят вместо бразильской эпиляции - полного удаления волос в интимной зоне, оставить более естественный вариант.

"Это экономит время. Но каждый делает выбор самостоятельно, я не заинтересована в том, чтобы диктовать женщинам, что им делать со своим телом", – вот аргумент в пользу защиты естественной растительности на теле, который приводит Тави Гевинсон, редактор Rookie Mag.

Право женщин на свободу выбора отстаивает и фотограф Петра Коллинз. Из-за фотографии ее тела ниже живота, на которой были явно заметны волосы на лобке, инстаграм однажды удалил ее аккаунт. Тогда Петра написала, что почувствовала, будто "общественность явилась ко мне с бритвой, заставляя поддаться общепринятым правилам красоты".

В конечном итоге брить или не брить – каждый решает сам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о мнении женщин о том, следует ли мужчинам брить подмышки.