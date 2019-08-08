"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски поддержала феминисток и выступила за бодипозитив.
Она снялась в откровенной фотосессии с небритыми подмышками для американского глянца Harper's Bazaar, а снимками поделилась в Instagram.
"Дайте женщинам возможность быть теми, кем они хотят быть, и настолько многогранными, насколько они могут быть. Я написала эссе для Harper's Bazaar о важности права женщин на выбор (как они одеваются, что они постили, решают ли они бриться или нет) независимо от того, что повлияло на образ", – подписала Ратаковски.
Ратаковски с небритыми подмышками
instagram /emrata
Она также рассказала, что это ее личное дело, хочется брить подмышки или нет. "Для меня волосы на теле – это еще одна возможность проявить свою способность выбирать", – добавила Ратаковски.
Бодипозитивная фотосессия с участием супермодели вызвала самую разнообразную реакцию. Многие поддержали решительность Ратаковски, однако по вкусу растительность на теле пришлась не всем.
Ратаковски за небритые подмышки
Фото из сторис
Ратаковски в образе мужчины
сторис Ратаковски
"Интересно, как связаны волосы, подмышки, уважение к женщинам и право выбора. Вот не понимаю. Одно место еще б небритое тогда бы показали", "Как же это мерзко", "Даже мужчины иногда бреют подмышки. Это же чистота, гигиена", "А разве небритые подмышки у нас уже олицетворение феминизма", – отреагировала русскоязычная аудитория.
Ратаковски в фотосессии для глянца
сторис Ратаковски
Эмили Ратаковски
instagram /emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британский производитель женских средств для бритья Billie выпустил бодипозитивную рекламу, вызвав неоднозначную реакцию в сети. Там также представили женщин с небритыми частями тела.
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