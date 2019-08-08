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"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски поддержала феминисток и выступила за бодипозитив.

Она снялась в откровенной фотосессии с небритыми подмышками для американского глянца Harper's Bazaar, а снимками поделилась в Instagram.

"Дайте женщинам возможность быть теми, кем они хотят быть, и настолько многогранными, насколько они могут быть. Я написала эссе для Harper's Bazaar о важности права женщин на выбор (как они одеваются, что они постили, решают ли они бриться или нет) независимо от того, что повлияло на образ", – подписала Ратаковски.

Ратаковски с небритыми подмышками

Ратаковски с небритыми подмышками

instagram /emrata

Она также рассказала, что это ее личное дело, хочется брить подмышки или нет. "Для меня волосы на теле – это еще одна возможность проявить свою способность выбирать", – добавила Ратаковски.

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Бодипозитивная фотосессия с участием супермодели вызвала самую разнообразную реакцию. Многие поддержали решительность Ратаковски, однако по вкусу растительность на теле пришлась не всем.

Ратаковски за небритые подмышки

Ратаковски за небритые подмышки

Фото из сторис

Ратаковски в образе мужчины

Ратаковски в образе мужчины

сторис Ратаковски

"Интересно, как связаны волосы, подмышки, уважение к женщинам и право выбора. Вот не понимаю. Одно место еще б небритое тогда бы показали", "Как же это мерзко", "Даже мужчины иногда бреют подмышки. Это же чистота, гигиена", "А разве небритые подмышки у нас уже олицетворение феминизма", – отреагировала русскоязычная аудитория.

Ратаковски в фотосессии для глянца

Ратаковски в фотосессии для глянца

сторис Ратаковски

"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками
"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками
"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

instagram /emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британский производитель женских средств для бритья Billie выпустил бодипозитивную рекламу, вызвав неоднозначную реакцию в сети. Там также представили женщин с небритыми частями тела.

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Персона
Эмили Ратаковски
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