"Брею или нет – мое дело": Ратаковски ужаснула сеть пикантными снимками

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски поддержала феминисток и выступила за бодипозитив.

Она снялась в откровенной фотосессии с небритыми подмышками для американского глянца Harper's Bazaar, а снимками поделилась в Instagram.

"Дайте женщинам возможность быть теми, кем они хотят быть, и настолько многогранными, насколько они могут быть. Я написала эссе для Harper's Bazaar о важности права женщин на выбор (как они одеваются, что они постили, решают ли они бриться или нет) независимо от того, что повлияло на образ", – подписала Ратаковски.

Ратаковски с небритыми подмышками instagram /emrata

Она также рассказала, что это ее личное дело, хочется брить подмышки или нет. "Для меня волосы на теле – это еще одна возможность проявить свою способность выбирать", – добавила Ратаковски.

Бодипозитивная фотосессия с участием супермодели вызвала самую разнообразную реакцию. Многие поддержали решительность Ратаковски, однако по вкусу растительность на теле пришлась не всем.

Ратаковски за небритые подмышки Фото из сторис

Ратаковски в образе мужчины сторис Ратаковски

"Интересно, как связаны волосы, подмышки, уважение к женщинам и право выбора. Вот не понимаю. Одно место еще б небритое тогда бы показали", "Как же это мерзко", "Даже мужчины иногда бреют подмышки. Это же чистота, гигиена", "А разве небритые подмышки у нас уже олицетворение феминизма", – отреагировала русскоязычная аудитория.

Ратаковски в фотосессии для глянца сторис Ратаковски

Эмили Ратаковски instagram /emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно британский производитель женских средств для бритья Billie выпустил бодипозитивную рекламу, вызвав неоднозначную реакцию в сети. Там также представили женщин с небритыми частями тела.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!