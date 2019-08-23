"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно родила третьего ребенка, продемонстрировала стройную фигуру и тем самым восхитила поклонников.

Снимок она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Кажется, уже вернулась в форму", "Божественная женщина", "Ножки отпад", "Вы очаровательны", "Богиня", "Вы удивительно прекрасны", "Какая красотка! И разве скажешь, что родила уже троих детей", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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