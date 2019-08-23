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"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов

1.2т Читать материал на украинском

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно родила третьего ребенка, продемонстрировала стройную фигуру и тем самым восхитила поклонников.

Снимок она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов
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"Кажется, уже вернулась в форму", "Божественная женщина", "Ножки отпад", "Вы очаровательны", "Богиня", "Вы удивительно прекрасны", "Какая красотка! И разве скажешь, что родила уже троих детей", - пишут в сети.

"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов
"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов
"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов
"Божественная женщина!" Бабкина показала стройную фигуру после родов

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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Персона
Сергей Бабкин
Место
Украина
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