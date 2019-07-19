"Больше пляжа!" Кайли Дженнер сверкнула роскошной фигурой и вызвала ажиотаж

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер порадовала поклонников серией откровенных снимков.

Она опубликовала фото на своей странице в Instagram, продемонстрировав роскошное тело в ярком купальнике.

"Больше пляжа, меньше забот", – подписала звезда, вызвав ажиотаж. ведь под ее фото поставили отметку "нравится" больше 3 млн пользователей.

Дженнер показала фото в купальнике instagram/kyliejenner/

Кроме шикарных форм и яркого купальника Дженнер также продемонстрировала необычный летний маникюр.

Пупок Кайли Дженнер instagram/kyliejenner/

Кайли в ярком комбинезоне instagram/kyliejenner/

Кайли в откровенной позе instagram/kyliejenner/

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Кайли Дженнер рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело. Она просто исключила из рациона некоторые вредные продукты.

Супермодель любит эксперименты с внешность и часто пробует новый цвет волос. Недавно она позировала в разноцветных париках, привнеся новую изюминку к яркой внешности. Также она позировала абсолютно голой.

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