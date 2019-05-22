"Больше фотошопа, толстушка!" Тодоренко взбудоражила сеть своим телом в бикини

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, удивила поклонников пикантным фото.

Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Снимок Регина показала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Несмотря на то, что Тодоренко уличили в использовании фотошопа, многие все же в комментариях ей оставили массу комплиментов, в частности, отметили насколько быстро Тодоренко пришла в форму после рождения сына.

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