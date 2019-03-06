''Больно. Я была девушкой с обложки'': жена Лещенко рассказала о проблемах с лицом

Диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), супруга народного депутата от БПП Сергея Лещенко, впервые рассказала своим подписчикам в Instagram о проблемах с кожей.

На личной странице в соцсети девушка опубликовала несколько селфи, на которых видны обильные высыпания на ее лице.

Фото: facebook.com

"Недавно я была девушкой с обложки. Всего месяц назад. Сегодня я тот, у кого никогда не будет возможности представлять что-либо. Красота это зависимость. Красота это тяжелая работа. Красота это усилие. Для некоторых из нас..." - отметила она.

"Некоторым из вас повезло получить хорошие гены и выглядеть здоровыми... Но я не из этих людей. Это не первый раз, когда у меня проблемы с кожей. Больно. Особенно как девушке. Психологически. Иногда вам нужно бороться, чтобы вернуть уверенность в себе", - добавила она.

Некоторые подписчики Топольской искренне выразили удивление, ведь все это время ей удавалось скрывать подобные проблемы. В комментариях под снимками девушке пожелали сил и терпения.

"Настя, все пройдет. Не убивайтесь. Это распространенная проблема", "Выздоравливайте скорее", "Ну и что здесь ужасного? У меня тоже есть подобные проблемы, я привыкла принимать себя такой, какая я есть", - поддержали они Топольскую.

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