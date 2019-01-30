''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы "Серебро", поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха.
Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом слитном купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Темникова дополнила пляжной туникой.
Елена Темникова
Фото: instagram/lenatemnikovaofficial
Елена Темникова
Фото: instagram/lenatemnikovaofficial
Елена Темникова
Фото: instagram/lenatemnikovaofficial
"Я влюбилась. Это самая красивая туника", — написала Елена.
Также на одном из фото Темникова продемонстрировала свою "пятую точку".
Елена Темникова
Фото: instagram/lenatemnikovaofficial
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Очень красиво", "Офигенная", "Без лишних слов", "Какой "орех" зачетный", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.
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