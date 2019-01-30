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/Красота

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

4.4тЧитать материал на украинском

Популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы "Серебро", поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом слитном купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Темникова дополнила пляжной туникой.

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

"Я влюбилась. Это самая красивая туника", — написала Елена.

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Также на одном из фото Темникова продемонстрировала свою "пятую точку".

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красиво", "Офигенная", "Без лишних слов", "Какой "орех" зачетный", — написали люди.

''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками
''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками
''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками
''Богиня!'' Российская поп-звезда впечатлила сеть пикантными снимками

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.

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минин евген
минин евген
богиня? уродина!
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