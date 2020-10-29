Бодипозитив: любовь к себе или прикрытие своей лени?
Возможна ли любовь к себе, если ты XL
Новый тренд бодипозитива взорвал интернет. Куда не глянь, девушки в теле защищают свои права и рассказывают, как это круто много есть и оставаться в таком пухлом и мягком теле. Некоторые уходят дальше и становятся феминистками. Но это до первого нормального мужчины, который им повстречается.
Ну, что ж сейчас стройной фигурой никого не удивишь и почему бы не стать известной за счет того, что много ешь и кричишь на каждом углу, что это круто.
Как сказал, один мужчина на Фейсбуке, комментируя мой пост, что "быть толстой бездуховно".
Согласились бы вы с ним?
Внешняя красота – это отражение внутреннего состояние человека. И если есть лишние кг – значит есть проблемы в голове.
Аскезы и голодания очень быстро приводят тело и мозг в порядок.
Ну да, конечно, намного проще есть все подряд, ни в чем себе не отказывать и прикрываться бодипозитивом, который является панцирем от внешнего мира.
И отвергать тот факт, что лишний вес – это серьезная угроза здоровью:
Слабость
Одышка
Болезни сердечно сосудистой системы
Сахарный диабет
Артриты, артрозы
Камни
Протрузии и грыжи внутренних органов
Плохой сон
Отсутствие полового влечения
Бесплодие
Закомплексованность
Вид на несколько лет старше своего настоящего возраста (это я считаю вообще огромный плюс особенно для женщины)
Все внутренние органы работают на износ
А мы восхищаемся своими пышными формами и рассказываем, как же мы себя любим.
Ну и теперь у меня вопрос??? Где здесь ЛЮБОВЬ К СЕБЕ???