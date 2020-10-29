Возможна ли любовь к себе, если ты XL

Новый тренд бодипозитива взорвал интернет. Куда не глянь, девушки в теле защищают свои права и рассказывают, как это круто много есть и оставаться в таком пухлом и мягком теле. Некоторые уходят дальше и становятся феминистками. Но это до первого нормального мужчины, который им повстречается.

Ну, что ж сейчас стройной фигурой никого не удивишь и почему бы не стать известной за счет того, что много ешь и кричишь на каждом углу, что это круто.

Как сказал, один мужчина на Фейсбуке, комментируя мой пост, что "быть толстой бездуховно".

Согласились бы вы с ним?

Внешняя красота – это отражение внутреннего состояние человека. И если есть лишние кг – значит есть проблемы в голове.

Аскезы и голодания очень быстро приводят тело и мозг в порядок.

Ну да, конечно, намного проще есть все подряд, ни в чем себе не отказывать и прикрываться бодипозитивом, который является панцирем от внешнего мира.

И отвергать тот факт, что лишний вес – это серьезная угроза здоровью:

Слабость

Одышка

Болезни сердечно сосудистой системы

Сахарный диабет

Артриты, артрозы

Камни

Протрузии и грыжи внутренних органов

Плохой сон

Отсутствие полового влечения

Бесплодие

Закомплексованность

Вид на несколько лет старше своего настоящего возраста (это я считаю вообще огромный плюс особенно для женщины)

Все внутренние органы работают на износ

А мы восхищаемся своими пышными формами и рассказываем, как же мы себя любим.

Ну и теперь у меня вопрос??? Где здесь ЛЮБОВЬ К СЕБЕ???