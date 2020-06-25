Блогерша из Киева поразила лицом после пластики: огромные скулы напугали сеть

Украинская блогерша, участница реалити "Від пацанки до панянки" Настя Покрищук поразила пользователей сети лицом после пластических операций.

Девушка неестественно увеличила себе скулы и губы. Ее подписчики в Instagram отметили, что изменения на ее лице их пугают. OBOZREVATEL решил рассказать, кто такая Анастасия Покрищук и показать, как она выглядела до пластики.

30-летняя блогер Настя Покрищук по прозвищу "Красивая" проходила кастинг на участие в программе "Від пацанки до панянки". Тогда ее яркая внешность не оставила равнодушными зрителей, но педагоги проекта не поверили в ее искренность – мол, Настя пришла на реалити только ради пиара. Девушка и не скрывала, что хотела таким образом привлечь к себе внимание.

Покрищук до и после пластики Instagram Насти Покрищук

Девушка родилась и выросла в Киеве, работала продавцом. После того, как засветилась на ТВ, она начала заниматься блогингом. В настоящее время за ее страницей следят более 150 тысяч человек.

Об изменениях во внешности Настя задумалась в 26 лет. В юности она считала себя "уродом" и сильно комплексовала по поводу своего облика.

Покрищук до и после пластики Instagram Насти Покрищук

"Я смотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду", – рассказывала девушка в интервью изданию KP.UA.

Также она поделилась подробностями о том, как ей удалось столь существенно увеличить скулы и губы.

Покрищук до и после пластики Instagram Насти Покрищук

"Скулы увеличиваются постепенно. Это же не импланты, а гель. Сразу такой объем не сделаешь. Точно такая же ситуация и с губами. К тому же только один укол обходится в сто евро. А за один раз губы особо не увеличатся", – пояснила Покрищук и добавила, что также мечтает об увеличении груди, но пока не имеет на это средств.

Многие пользователи сети отметили, что их пугает внешность девушки.

Блогерша из Киева поразила лицом после пластики: огромные скулы напугали сеть

Блогерша из Киева поразила лицом после пластики: огромные скулы напугали сеть

Блогерша из Киева поразила лицом после пластики: огромные скулы напугали сеть

Блогерша из Киева поразила лицом после пластики: огромные скулы напугали сеть

Как девушка выглядит сейчас

Блогерша после первых операций Instagram Насти Покрищук

Блогерша после первых операций Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Блогерша после первых операций Instagram Насти Покрищук

Покрищук после пластики Instagram Насти Покрищук

Как Покрищук выглядела до пластики

Покрищук в детстве Instagram Насти Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насти Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насти Покрищук

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Швеции Тесса Техас пошла на множество пластических операций, чтобы ее лицо выглядело, как маска в Snapchat, однако результат скорее напугал сеть.