Без трусов: самая дорогая модель plus-size обнажилась для модного глянца

Беременная модель plus-size Эшли Грэм стала героиней январского номера американского Vogue.

Она разделась для модного глянца в нежной фотосессии, а результатами поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Обложка Vogue! В честь инклюзивности, матери, беременности и любви - это так сюрреалистично. Я мечтала об этом моменте всю свою карьеру, ведь я была моделью из каталогов, живущей в Небраске два десятилетия назад", – подписала Эшли.

Эшли Грэм разделась для Vogue instagram/ashleygraham

На фото счастливая Эшли позирует с супругом Джастином Эрвиным в одном рубашке без белья. Позже она также опубликовала видео со своей реакцией на фото. Она кричала от восторга.

Эшли Грэм на обложке Vogue instagram/ashleygraham

Эшли Грэм Instagram @theashleygraham

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эшли показала другую откровенную фотосессию. Как известно, сейчас Грэм находится на последних месяцах беременности. Модель с радостью делится откровенными фотографиями, на которых позирует совершенно голой.

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