"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников сексуальной фотосессией.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков и видео, на котором эротично извивается перед камерами (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Можно, я буду такой, какая есть в свои 33. С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности", – написала она под роликом.

Даша Астафьева изгибается перед камерой Instagram@da_astafieva

Также она рассказала, что у нее размер ноги – 37,5, хотя в любимых туфлях создается впечатление, что 45-ый. "Спасибо тем двум процентам, которые меня понимают и ценят. Целую экран", – добавила она.

Астафьева позировала в облегающем черном платье с голой спиной. Перед камерами она показала аппетитные формы, вызвав бурю эмоций у фанатов.

"Бесподобная", "Посмотрела видео и подумала, что только вы могли в нескольких движениях вызвать столько эмоций. Спасибо, что вы такая", "Ты прекрасна", "Красотка, а главное – человек", "Сколько нежности", – написали восторженные фанаты.

Даша Астафьева Instagram@da_astafieva

Даша Астафьева - профиль Instagram@da_astafieva

Нежное фото Даши Астафьевой Instagram@da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева участвовала в фотосессии в образе вороны, вызвав восторг у поклонников.

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