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"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников сексуальной фотосессией.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков и видео, на котором эротично извивается перед камерами (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Можно, я буду такой, какая есть в свои 33. С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности", – написала она под роликом.

Даша Астафьева изгибается перед камерой

Даша Астафьева изгибается перед камерой

Instagram@da_astafieva

Также она рассказала, что у нее размер ноги – 37,5, хотя в любимых туфлях создается впечатление, что 45-ый. "Спасибо тем двум процентам, которые меня понимают и ценят. Целую экран", – добавила она.

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Астафьева позировала в облегающем черном платье с голой спиной. Перед камерами она показала аппетитные формы, вызвав бурю эмоций у фанатов.

"Бесподобная", "Посмотрела видео и подумала, что только вы могли в нескольких движениях вызвать столько эмоций. Спасибо, что вы такая", "Ты прекрасна", "Красотка, а главное человек", "Сколько нежности", – написали восторженные фанаты.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram@da_astafieva

Даша Астафьева - профиль

Даша Астафьева - профиль

Instagram@da_astafieva

Нежное фото Даши Астафьевой

Нежное фото Даши Астафьевой

Instagram@da_astafieva

"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией
"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией
"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией
"Бесподобная!" Астафьева вызвала восторг в сети сексуальной фотосессией

Можно, я буду такой, какая есть в свои 33... С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности. Можно ? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят. Целую экран. Так меня увидеть могли только: #video @emrikmartirosian #style @favoritki #mua @mogila_tatiana

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева участвовала в фотосессии в образе вороны, вызвав восторг у поклонников.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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