''Бесконечный восторг'': Астафьева восхитила откровенным танцем

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева удивила поклонников откровенным видео с эротическим подтекстом.

Звезда поделилась им на своей странице в Instagram, что вызвало настоящую бурю среди пользователей сети (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Астафьева в купальнике телесного цвета и большой шляпе плавно двигалась в кадре и изящно сняла юбку, подтанцовывая под музыку. Ее наряд подчеркнул точеную фигуру. Ролик она назвала "Утренняя история".

"Ощущение, что Даша это возрожденная Мерлин Монро", "Очень нежно и с душой", "Такая грациозная, нежная...как живое воспоминание", "Какая красивая, какая настоящая, просто бесконечный восторг", "Какая красивая", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева показала фото, на котором позировала на пляже в купальнике, что также не оставило равнодушными поклонников.

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