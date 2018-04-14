Беременные и знаменитые: топ-10 оголившихся звезд для обложек глянца

Беременность - волшебный период в жизни каждой женщины. Пребывая в ожидании чуда - рождения своего ребенка, девушки по-настоящему расцветают: они выглядят более женственно, нежно и, в некотором, смысле таинственно.

Звезды, которые пребывают в интересном положении, всегда привлекают к себе множество внимания со стороны публики. Особенно, когда будущие мамы предстают перед аудиторией в весьма пикантных образах. "Обозреватель" предлагает подборку беременных артисток, которые не постеснялись оголиться перед камерами, несмотря на свое положение.

Светлана Лобода

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT

Беременность Светланы Лободы совсем недавно всполошила все медиа-пространство Украины, России и стран ближайшего зарубежья. Артистка долгое время скрывала свое состояние и отрицала все слухи, однако со временем сделала личное признание прямо со сцены: она приняла решение уйти в отпуск и уехала готовиться к родам в США. Имя будущего отца своего ребенка Светлана также держит под строгим секретом, однако ранее в СМИ появилась информация, что Лобода беременна от легендарного рокера, вокалиста культовой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

После того, как все узнали о беременности популярной певицы, Светлана снялась в пикантном образе для известного женского глянца Cosmopolitan.

Деми Мур

Культовая актриса стала едва первой артисткой, которая пошла на столь смелый шаг и оголилась перед объективами, будучи на последних месяцах беременности. Безусловно, сейчас уже никого не удивишь снимком беременной обнаженной знаменитости, но в 1991 году это произвело настоящий фурор. Деми Мур снялась для обложки Vanity Fair, тогда она ждала второго ребенка, и спустя месяц после съемки Деми Мур и Брюс Уиллис стали родителями дочки Скаут.

Синди Кроуфорд

Одна из самых знаменитых личностей в модной индустрии Синди Кроуфорд стала также первооткрывательницей на этом поприще, несмотря на то, что после нашумевшей съемки беременной Деми Мур прошло целых 8 лет. Модель сфотографировалась для обложки глянцевого издания W в 1999 году, а ее фото было подписано: "Подвинься, Деми". Через месяц после выхода журнала Синди родила сына Пресли.

Бритни Спирс

Популярная в 2000-х годах певица Бритни Спирс любила эпатировать публику, посему не смогла отказаться от предложения сфотографироваться обнаженной для обложки глянца, несмотря на интересное положениею. Из своей второй беременности в 2006 году поп-принцесса сделала шоу: она снялась для культового издания Harper's Bazaar в образе роковой брюнетки.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса и фотомодель дважды снималась для модного журнала Vanity Fair, будучи беременной. В 2004 году беременная Беллуччи, ожидавшая рождения дочки Девы Кассель, полностью разделась на камеру. Спустя шесть лет 45-летняя Моника снова приняла участие в "беременной" съемке, но на этот раз оставила белье.

Клаудия Шиффер

За месяц до того, как родить свою дочку в мае 2010 года, культовая модель 90-х приняла участие в соблазнительной фотосессии для глянца Vogue.

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак стала первой российской звездой. принявшей участие в столь провокативной фотосессии. Она снялась для обложки журнала Tatler обнаженной, в то время, когда ждала рождения сына Платона от актера Максима Виторгана.

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Милла Йовович

Милла Йовович решила последовать примеру своих коллег и тоже снялась голой для обложки журнала JANE. В сопроводительном интервью она призналась, что ей нравятся свои "новые", более женственные, формы и особенно грудь. В свою первую беременность Милла набрала 32 килограмма.

Джессика Симпсон

Актриса снялась для обложки журнала Elle в конце 2012 года, а уже в 2013 году Джессика родила сына Эйса. Ее чувственная фотосессия произвела настоящий фурор в Голливуде.

Кристина Агилера

Когда певица ждала первенца, сына Макса,от первого мужа Джордана Брэтмана, она разделась для обложки Marie Claire, оставив на плечах только косуху. Съемка состоялась в 2008 году.

Как сообщал "Обозревтаель", 29-летняя южноафриканская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, которая готовится стать матерью, снялась полностью обнаженной.