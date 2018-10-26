"Беременная" невеста Бибера поделилась секретом красоты

Американская топ-модель, невеста Джастина Бибера Хейли Болдуин поделилась секретами сияющей кожи.

О том, как она ухаживает за своим лицом девушка рассказала для газеты New York Times.

Избранница Бибера призналась, что она не умывается утром, несмотря на то, что так общепринято. Но всегда смывает с лица косметику перед тем, как лечь спать, и использует для этого кокосовое масло.

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Также Хейли рассказала, что пользуется увлажняющим кремом, созданным для нее дерматологом Барбарой Штурм, в составе которого - ее собственная плазма.

Поскольку модели приходится много времени проводить в самолете - она ​​всегда с собой в косметичке возит тканевые маски, и не стесняется использовать их на людях.

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