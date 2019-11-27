"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть

Одиозная певица Ольга Бузова, которая недавно объявила о намерении отправиться на Евровидение, озадачила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram звезда похвасталась мини-платьем, в котором до мельчайших деталей можно рассмотреть все изгибы фигуры.

"Я в восторге от этого потрясающего платья. Так мерцает. И сидит классно", – похвасталась Бузова.

Бузова озадачила поклонников животом instagram/buzova86

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В комментариях мнения разделились. Ярые поклонники засыпали певицу за роскошную фигуру комплиментами, а некоторые все же заметили круглый живот, из-за чего появились предположения по поводу беременности.

"Животик ли", "Животик видно, не", "Такое впечатление, будто ты беременна", "У нее живот появился", "Оля, ты беременна", "Я конечно извиняюсь, но Оля ты что, беременна", – были озадачены фолловеры.

Ольга Бузова instagram/buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября стало известно, что Бузова на одном из своих концертов объявила о будущем участии в песенном конкурсе. Ее объявление со сцены развеселило пользователей сети.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян также поднял певицу на смех.

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