Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:29
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть

29.3т
Читать материал на украинском

Одиозная певица Ольга Бузова, которая недавно объявила о намерении отправиться на Евровидение, озадачила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram звезда похвасталась мини-платьем, в котором до мельчайших деталей можно рассмотреть все изгибы фигуры.

"Я в восторге от этого потрясающего платья. Так мерцает. И сидит классно", – похвасталась Бузова.

Бузова озадачила поклонников животом

Бузова озадачила поклонников животом

instagram/buzova86

Новости
Меган Маркл заподозрили в новой беременности

В комментариях мнения разделились. Ярые поклонники засыпали певицу за роскошную фигуру комплиментами, а некоторые все же заметили круглый живот, из-за чего появились предположения по поводу беременности.

"Животик ли", "Животик видно, не", "Такое впечатление, будто ты беременна", "У нее живот появился", "Оля, ты беременна", "Я конечно извиняюсь, но Оля ты что, беременна", – были озадачены фолловеры.

"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть
"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть
"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть
"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть
"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram/buzova86

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября стало известно, что Бузова на одном из своих концертов объявила о будущем участии в песенном конкурсе. Ее объявление со сцены развеселило пользователей сети.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян также поднял певицу на смех.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия беременность слухи сплетни
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
10
Смешно
6
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому интересна паРашная скотобаза?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги