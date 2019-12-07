Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией.
На своей странице в Instagram 55-летняя звезда поделилась снимком, на котором позирует в черном комбинезоне, продемонстрировав пышную грудь.
Образ дополняло массивное колье на шее звезды. Беллуччи снялась для модного глянца L'Officiel Maroc, вновь доказав, что после 50 лет женщины могут выглядеть молодо и свежо.
Моника Беллуччи сверкнула пышным бюстом
instagram/monicabellucciofficiel
Поклонники были в восторге от стильной фотосессии Моники. Они заметили, что Беллуччи, как всегда, выглядит потрясающе.
"Обожаю", "Красавица, люблю тебя", "Самая красивая женщина в мире", "Сексуальная королева", – отреагировали фанаты.
Моника Беллуччи на обложке L'Officiel Maroc
instagram/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи в фотосессии для L'Officiel Maroc
instagram/monicabellucciofficiel
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беллуччи продемонстрировала роскошную фигуру во время кинематографического вечера в Риме. Поклонники были обеспокоены тем, что актриса сильно постарела.
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