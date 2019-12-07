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7 декабря • обновлено в 12:41
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/ Красота

Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

3.2т
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Голливудская киноактриса и топ-модель Моника Беллуччи впечатлила поклонников стильной фотосессией.

На своей странице в Instagram 55-летняя звезда поделилась снимком, на котором позирует в черном комбинезоне, продемонстрировав пышную грудь.

Образ дополняло массивное колье на шее звезды. Беллуччи снялась для модного глянца L'Officiel Maroc, вновь доказав, что после 50 лет женщины могут выглядеть молодо и свежо.

Моника Беллуччи сверкнула пышным бюстом

Моника Беллуччи сверкнула пышным бюстом

instagram/monicabellucciofficiel

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Поклонники были в восторге от стильной фотосессии Моники. Они заметили, что Беллуччи, как всегда, выглядит потрясающе.

"Обожаю", "Красавица, люблю тебя", "Самая красивая женщина в мире", "Сексуальная королева", – отреагировали фанаты.

Моника Беллуччи на обложке L'Officiel Maroc

Моника Беллуччи на обложке L'Officiel Maroc

instagram/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи в фотосессии для L'Officiel Maroc

Моника Беллуччи в фотосессии для L'Officiel Maroc

instagram/monicabellucciofficiel

Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой
Беллуччи показала поклонникам грудь и впечатлила роскошной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беллуччи продемонстрировала роскошную фигуру во время кинематографического вечера в Риме. Поклонники были обеспокоены тем, что актриса сильно постарела.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Моника Беллуччи
Теги
фотографии фотосессия Красота шоу-бизнес
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Секси-бабуля)))
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