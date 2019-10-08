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9 октября • обновлено в 02:37
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Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

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9 октября 23 года исполняется американской супермодели палестинского происхождения Белле Хадид. Девушка вышла на подиум в юном возрасте и уже является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото модели.

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели
Новости
"Ангелом" Victoria`s Secret впервые стала пышнотелая модель: как она выглядит

Белла Хадид – родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Ее отец – архитектор, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру. Мать Беллы, Иоланда Фостер, голландская фотомодель, прославилась благодаря телесъемкам в популярном проекте "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз".

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Who is she

Публикация от 🦋 (@bellahadid)

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Белле Хадид - 23: самые сексуальные фото топ-модели

peopletalk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret стала модель-трансгендер — 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо. Это впервые за историю существования бренда.

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Персона
Белла Хадид
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