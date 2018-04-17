Белла Хадид снялась топлес у бассейна: соблазнительное фото

Популярная американская модель Белла Хадид порадовала поклонников пикантной фотографией.

Снимок, на котором знаменитость запечатлена загорающей топлес у бассейна, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Жайворонок", - лаконично подписала Хадид-младшая кадр, очевидно, намекая на ранее время, в которое была сделана фотография.

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Early Riser 🧠 Публикация от 🦋 (@bellahadid) 16 Апр 2018 в 9:11 PDT

Откровенное фото модели собрало около миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. В них поклонники Беллы называют ее богиней и королевой. Некоторые из фанатов модели даже сделали ей предложение руки и сердца.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Белла Хадид засветила перед камерами украинский пуховик.