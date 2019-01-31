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/Красота

''Бедная Настя'' постарела: звезда кино из РФ ужаснула поклонников внешностью

1.5тЧитать материал на украинском

Популярная российская актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ужаснула пользователей сети своим внешним видом. Так, поклонники артистки обратили внимание на то, что она переборщила с пластическими операциями.

В Telegram-канале Star News опубликовали снимок Кориковой, на котором актриса запечатлена в 2000х годах, в возрасте около 20-ти лет и в возрасте 46-лет.

''Бедная Настя'' постарела: звезда кино из РФ ужаснула поклонников внешностью

alabanza.ru

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"На самом деле, смотря на фото после, так и охота сказать "Бедная Настя"! Звезда некогда известного сериала Елена Корикова до и после вмешательства криворуких косметологов", — говорится в сообщении.

''Бедная Настя'' постарела: звезда кино из РФ ужаснула поклонников внешностью

Star News

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Париже в рамках Недели высокой моды состоялся торжественный гала-ужин с участием знаменитостей. Среди гостей, в том числе, засветилась и 51-летняя звезда Playboy, модель Памела Андерсон.

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