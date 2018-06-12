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"Барби из Берлина" поразила гигантской грудью: пикантные фото

1.2тЧитать новость на украинском

27-летняя жительница Берлина (Германия) Пэрис Хермс поразила пользователей сети своей фанатичной любовью к пластике груди, которая сделала ее тело непропорциональным и странным.

Берлинская "Барби" установила три комплекта грудных имплантатов в грудь, размер которых составляет более 8 литров (размер груди - примерно 16). Девушка решилась на такие изменения во внешности из-за травли в школе, пишет The Sun.

Теперь грудь Пэрис Хермс весит более четырех килограммов, и, несмотря на тяжесть, она чувствует себя вполне счастливой, а ее тело вполне удовлетворяет. При этом, она стала гордой обладательницей титула "Самая большая грудь Германии".

"Когда я очнулась после наркоза, почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самой большой грудью в Германии", - рассказала Хермс.

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Пэрис призналась, что считает большую грудь очень женственной и сексуальной. Она потратила на изменение внешности в общей сложности более 50 тыс. долларов, а за аккаунтом "Барби из Берлина" в Instagram в настоящее время следят более 200 тыс. подписчиков.

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"Я очень довольна своим телом сейчас - прямо противоположно тому, как я себя чувствовала в прошлом", - отметила Хермс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса из Германии, 29-летняя Мартина Биг, поразила весь мир своими шокирующими трансформациями, увеличив грудь до 19 размера, а также изменив цвет кожи.

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