"Барби из Берлина" поразила гигантской грудью: пикантные фото

27-летняя жительница Берлина (Германия) Пэрис Хермс поразила пользователей сети своей фанатичной любовью к пластике груди, которая сделала ее тело непропорциональным и странным.
Берлинская "Барби" установила три комплекта грудных имплантатов в грудь, размер которых составляет более 8 литров (размер груди - примерно 16). Девушка решилась на такие изменения во внешности из-за травли в школе, пишет The Sun.
Теперь грудь Пэрис Хермс весит более четырех килограммов, и, несмотря на тяжесть, она чувствует себя вполне счастливой, а ее тело вполне удовлетворяет. При этом, она стала гордой обладательницей титула "Самая большая грудь Германии".
"Когда я очнулась после наркоза, почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самой большой грудью в Германии", - рассказала Хермс.
Пэрис призналась, что считает большую грудь очень женственной и сексуальной. Она потратила на изменение внешности в общей сложности более 50 тыс. долларов, а за аккаунтом "Барби из Берлина" в Instagram в настоящее время следят более 200 тыс. подписчиков.
"Я очень довольна своим телом сейчас - прямо противоположно тому, как я себя чувствовала в прошлом", - отметила Хермс.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса из Германии, 29-летняя Мартина Биг, поразила весь мир своими шокирующими трансформациями, увеличив грудь до 19 размера, а также изменив цвет кожи.