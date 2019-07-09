Астафьева завела сеть эротической фотосессией

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева завела поклонников эротичными снимками и коротким видео.
На своей странице в Instagram звезда анонсировала скорый выход клипа на песню "Основной инстинкт" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Даша Астафьева
instagram/da_astafieva
Астафьева решила оставить интригу под фото, потому везде лаконично подписала: "скоро". Кадры выполнены в красном цвете, который добавляет интимную атмосферу. Сама певица позировала в нижнем белье, туфлях и прозрачных колготках, продемонстрировав аппетитные формы.
Даша Астафьева в эротической фотосессии
instagram/da_astafieva
Поклонники пришли в восторг от новых фото сексуальной звезды. "Бомба", "Секси", "Смелая", "Как из фильма", – написали пользователи.
Даша Астафьева в белье
instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонников сценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.
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