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Астафьева завела сеть эротической фотосессией

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева завела поклонников эротичными снимками и коротким видео.

На своей странице в Instagram звезда анонсировала скорый выход клипа на песню "Основной инстинкт" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram/da_astafieva

Астафьева решила оставить интригу под фото, потому везде лаконично подписала: "скоро". Кадры выполнены в красном цвете, который добавляет интимную атмосферу. Сама певица позировала в нижнем белье, туфлях и прозрачных колготках, продемонстрировав аппетитные формы.

Даша Астафьева в эротической фотосессии

Даша Астафьева в эротической фотосессии

instagram/da_astafieva

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Поклонники пришли в восторг от новых фото сексуальной звезды. "Бомба", "Секси", "Смелая", "Как из фильма", – написали пользователи.

Даша Астафьева в белье

Даша Астафьева в белье

instagram/da_astafieva

Астафьева завела сеть эротической фотосессией
Астафьева завела сеть эротической фотосессией
Астафьева завела сеть эротической фотосессией

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонников сценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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