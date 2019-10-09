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10 октября • обновлено в 05:07
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/ Красота

Астафьева внезапно стала блондинкой: как выглядит красавица

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева решила поэкспериментировать со своей внешностью.

В своем Instagram-сторис звезда опубликовала снимки, на которых позирует в парике с белокурыми локонами, изменившись до неузнаваемости.

Даша Астафьева – блондинка

Даша Астафьева – блондинка

Instagram-сторис

Астафьева сделала селфи перед зеркалом в брючном костюме винного оттенка, показав прическу с разных ракурсов. С каким цветом волос секс-бомбе лучше, она дала возможность выбрать поклонникам.

Новости
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Фото: Астафьева – блондинка и брюнетка.

Даша Астафьева в светлом парике

Даша Астафьева в светлом парике

instagram/da_astafieva / сторис

Астафьева блондинка

Астафьева блондинка

instagram/da_astafieva / сторис

Астафьева и другие звезды в париках

Астафьева и другие звезды в париках

instagram/da_astafieva / сторис

Даша Астафьева с кудряшками

Даша Астафьева с кудряшками

instagram/da_astafieva

Брюнетка Астафьева

Брюнетка Астафьева

instagram/da_astafieva

Астафьева брюнетка в постели

Астафьева брюнетка в постели

instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота прическа
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не секс бомба а стара шкапа))))
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