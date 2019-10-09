Астафьева внезапно стала блондинкой: как выглядит красавица

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева решила поэкспериментировать со своей внешностью.

В своем Instagram-сторис звезда опубликовала снимки, на которых позирует в парике с белокурыми локонами, изменившись до неузнаваемости.

Даша Астафьева – блондинка Instagram-сторис

Астафьева сделала селфи перед зеркалом в брючном костюме винного оттенка, показав прическу с разных ракурсов. С каким цветом волос секс-бомбе лучше, она дала возможность выбрать поклонникам.

Фото: Астафьева – блондинка и брюнетка.

Даша Астафьева в светлом парике instagram/da_astafieva / сторис

Астафьева блондинка instagram/da_astafieva / сторис

Астафьева и другие звезды в париках instagram/da_astafieva / сторис

Даша Астафьева с кудряшками instagram/da_astafieva

Брюнетка Астафьева instagram/da_astafieva

Астафьева брюнетка в постели instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!