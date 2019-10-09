Астафьева внезапно стала блондинкой: как выглядит красавица

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева решила поэкспериментировать со своей внешностью.
В своем Instagram-сторис звезда опубликовала снимки, на которых позирует в парике с белокурыми локонами, изменившись до неузнаваемости.
Даша Астафьева – блондинка
Instagram-сторис
Астафьева сделала селфи перед зеркалом в брючном костюме винного оттенка, показав прическу с разных ракурсов. С каким цветом волос секс-бомбе лучше, она дала возможность выбрать поклонникам.
Фото: Астафьева – блондинка и брюнетка.
Даша Астафьева в светлом парике
instagram/da_astafieva / сторис
Астафьева блондинка
instagram/da_astafieva / сторис
Астафьева и другие звезды в париках
instagram/da_astafieva / сторис
Даша Астафьева с кудряшками
instagram/da_astafieva
Брюнетка Астафьева
instagram/da_astafieva
Астафьева брюнетка в постели
instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.
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