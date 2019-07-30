Астафьева показала роскошную фигуру в эротической фотосессии: горячие кадры

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева снялась в эротической фотосессии.

Соответствующие снимки опубликовала в Instagram фотограф Анка Фатеева, вызвав ажиотаж среди поклонников артистки.

"Долгожданная публикация с Дашей Астафьевой. Я знаю, вы ждали", – подписала фотограф под снимками.

Даша Астафьева instagram /anka_fateeva

На фотографиях Астафьева позировала в нижнем белье и корсете возле бюста, продемонстрировав роскошную фигуру и пышную грудь. Поклонники певицы разразились восторженными отзывами из-за снимков.

"Восхитительно", "Очень красиво", "Потрясающе", "Это шедевр", "Красиво и со вкусом", "Нереально красиво", "Идеально", – восхитились пользователи.

Астафьева с бюстом instagram /anka_fateeva

Астафьева instagram /anka_fateeva

Силуэт Астафьевой instagram /anka_fateeva

Даша Астафьева - вид сзади instagram /anka_fateeva

Астафьева и бюст instagram /anka_fateeva

Томная Астафьева instagram /anka_fateeva

Астафьева показывает роскошное тело instagram /anka_fateeva

Астафьева / бюст instagram /anka_fateeva

Даша Астафьева instagram /anka_fateeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с Астафьевой.

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