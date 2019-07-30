Астафьева показала роскошную фигуру в эротической фотосессии: горячие кадры

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева снялась в эротической фотосессии.
Соответствующие снимки опубликовала в Instagram фотограф Анка Фатеева, вызвав ажиотаж среди поклонников артистки.
"Долгожданная публикация с Дашей Астафьевой. Я знаю, вы ждали", – подписала фотограф под снимками.
Даша Астафьева
instagram /anka_fateeva
На фотографиях Астафьева позировала в нижнем белье и корсете возле бюста, продемонстрировав роскошную фигуру и пышную грудь. Поклонники певицы разразились восторженными отзывами из-за снимков.
"Восхитительно", "Очень красиво", "Потрясающе", "Это шедевр", "Красиво и со вкусом", "Нереально красиво", "Идеально", – восхитились пользователи.
Астафьева с бюстом
instagram /anka_fateeva
Астафьева
instagram /anka_fateeva
Силуэт Астафьевой
instagram /anka_fateeva
Даша Астафьева - вид сзади
instagram /anka_fateeva
Астафьева и бюст
instagram /anka_fateeva
Томная Астафьева
instagram /anka_fateeva
Астафьева показывает роскошное тело
instagram /anka_fateeva
Астафьева / бюст
instagram /anka_fateeva
Даша Астафьева
instagram /anka_fateeva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с Астафьевой.
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