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Астафьева показала роскошную фигуру в эротической фотосессии: горячие кадры

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева снялась в эротической фотосессии.

Соответствующие снимки опубликовала в Instagram фотограф Анка Фатеева, вызвав ажиотаж среди поклонников артистки.

"Долгожданная публикация с Дашей Астафьевой. Я знаю, вы ждали", – подписала фотограф под снимками.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram /anka_fateeva

Новости
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На фотографиях Астафьева позировала в нижнем белье и корсете возле бюста, продемонстрировав роскошную фигуру и пышную грудь. Поклонники певицы разразились восторженными отзывами из-за снимков.

"Восхитительно", "Очень красиво", "Потрясающе", "Это шедевр", "Красиво и со вкусом", "Нереально красиво", "Идеально", – восхитились пользователи.

Астафьева с бюстом

Астафьева с бюстом

instagram /anka_fateeva

Астафьева

Астафьева

instagram /anka_fateeva

Силуэт Астафьевой

Силуэт Астафьевой

instagram /anka_fateeva

Даша Астафьева - вид сзади

Даша Астафьева - вид сзади

instagram /anka_fateeva

Астафьева и бюст

Астафьева и бюст

instagram /anka_fateeva

Томная Астафьева

Томная Астафьева

instagram /anka_fateeva

Астафьева показывает роскошное тело

Астафьева показывает роскошное тело

instagram /anka_fateeva

Астафьева / бюст

Астафьева / бюст

instagram /anka_fateeva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram /anka_fateeva

Астафьева показала роскошную фигуру в эротической фотосессии: горячие кадры
Астафьева показала роскошную фигуру в эротической фотосессии: горячие кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с Астафьевой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота фотосессия
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