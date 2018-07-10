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Аппетитная клубничка: знаменитая британская "Ким Кардашьян" похвасталась эротическим фото

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Одна из самых известных и высокооплачиваемых британских пышнотелых моделей Деми Роуз, которую называют местной "Ким Кардашьян", показала поклонникам эротический снимок.

Так, Деми сфотографировалась в соблазнительном боди, которое подчеркивает ее упругую грудь и другие выдающиеся части тела. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте модели.

Роуз позировала на кухне, где она соблазнительно ела клубнику.

Эротический образ Деми Роуз дополнили также высокие черные ботфорты.

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СНимок очень понравился подписчикам Деми Роуз: за короткое время фото собрало более 300 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, популярная модель категории plus-size Деми Роуз продемонстрировала на камеру свои пышные формы, опубликовав снимок в смелом наряде.

Персона
Деми Роуз
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