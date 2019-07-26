Взгляд косметолога
Миф 1 "Ботокс" колят в губы
"Ботокс" - торговая марка препарата который колят для уменьшения активности мимических мышц и соответственно мимических морщин, а так же широко применяют в офтальмологии и неврологии. "Ботокс" и его аналоги не колят в губы. На сегодняшний момент единственным разрешенным веществом для инъекции в губы является гиалуроновая кислота, которая полностью растворяется со временем. Гиалуроновая кислота присутствует в теле человека от природы. При выборе препарата необходимо пройти консультацию в клинике с действующей медицинской лицензией. В такой клинике врач посоветует только сертифицированные препараты, прошедшие строгую проверку.
Миф 2 "Колоть" больно
Процедура проводится при местном обезболивании, позволяющем снять какие-либо болевые ощущения. После инъекции в течении пары дней присутствует отёк и синяки, которые вызывают незначительный дискомфорт.
Миф 3 "Наколотые" губы видно. Иногда необходимо колоть не только губы.
Врачи могут предложить различные техники и методики инъекций, основываясь на персональных пожеланиях клиента. Различные препараты и техники позволяют удовлетворить любые пожелания, от естественного объема "нацелованных" губ до губ "Анджелины Джоли". Нереально большие губы и их объемы являются пожеланиями самого пациента.
Миф 4 Врача надо выбирать в инстаграме
Социальные сети полны предложениями по увеличению губ. Многие из них – результат применения различных графических редакторов. Не факт, что представленные работы являются результатом работы данного человека, и эти губы "подойдут" вам. Таким образом, перед проведением процедуры необходимо получить консультацию врача и обсудить все детали инъекции.
Миф 5 Мой мастер маникюра сказал что это безопасно и она может провести процедуру у себя дома
Инъекционная процедура – серьезная медицинское вмешательство. Это будет то же самое, что мастер маникюра проведёт гинекологический осмотр или поставит пломбу в зуб на кухне. Необходимы условия манипуляционного кабинета лицензированной клиники. К гинекологу на дом мы же не ходим, верно?
Миф 6 Мастер не откажет
Каждая процедура увеличения губ это серьёзный процесс знакомства с внутренним миром человека, его восприятием красоты и себя. В своей работе я часто понимаю, что желание увеличить губы вызвано желанием улучшить свою личную жизнь или повысить самооценку. Для таких пациентов в первую очередь важна психологическая поддержка и общение, нежели сама манипуляция. В моей практике была история, когда пациентка пришла через год после проведения процедуры и сказала, что коррекция была неудачной, так как она "не вышла замуж". Каноны красоты работают для любого типа лица, и нарушать правила симметрии и золотого сечения не стоит, это приведёт к негармоничному, неэстетичному результату. Если видение врача и пациента не совпадают, то процедуру лучше не проводить. Недавно я отказала пациентке, которая попросила увеличить верхнюю губу, чтобы она практически достигала носа. Для меня данная эстетическая парадигма была недоступна для понимания (идеальное расстояние 2.1 см). Поэтому я отказала пациентке, но пациентка нашла хирурга, который согласился провести процедуру по её пожеланиям.
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