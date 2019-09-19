Ангелы Victoria's Secret сверкнули телом в горячей фотосессии

Знаменитые модели, ангелы Victoria's Secret снялись в горячей рекламной кампании новой коллекции.

На официальной странице бренда в Instagram опубликованы снимки красавиц, демонстрирующих соблазнительное нижнее белье.

Перед объективами предстали жгучие красавицы Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Барбара Палвин и Жозефин Скривер.

Эльза Хоск для Victoria's Secret instagram/vsangelpics

Так, Свейнпол для фотосессии выбрала атласный комплект цвета фуксия с рюшками на трусиках. В то время, как ее коллега Хоск рядом позировала в розовом бюстгальтере в стиле кроп-топ. Оба комплекта подчеркнули стройные бедра моделей и соблазнительные изгибы.

Барбара Палвин выбрала для съемок бежевое кружевное белье с Push Up, подчеркивающее женственную фигуру.

Жосефин Скривер сменила несколько комплектов: соблазнительный черный, который подчеркнул грудь, а также нежно-розовый, который будет идеально смотреться под прозрачную блузку.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно впервые за историю лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret стала модель-трансгендер Валентина Сампайо.

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