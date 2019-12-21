Анфисе Чеховой - 42: самые откровенные фото сексуальной ведущей

21 декабря 42 года исполняется российской актрисе и телеведущей Анфисе Чеховой. Она получила известность после шоу "Секс с Анфисой Чеховой" и снялась во нескольких комедийных фильмах.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото ведущей.

Анфиса Чехова родилась в 1977 году в Москве. При рождение у девочки было другое имя - Александра Александровна Корчунова. Свое имя на псевдоним она сменила в 16 лет, когда получала паспорт. Фамилию взяла от бабушки по матери.

Ее отец был бизнесменом и спортсменом с жестким авторитарным характером. До 1990-х годов он работал телохранителем и водителем у Владимира Жириновского. Мать была педагогом-логопедом.

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После школы в 1993 году отправилась подавать документы в ГИТИС. Поступить ей удалось только со второго раза.

Но закончить учебу в ГИТИС не получилось. Анфиса работала солисткой группы "Безумные светлячки". Руководство университета не одобряло такого творчества и Чехову отчислили.

instagram.com/achekhova

На телевидение Анфиса Чехова попала в 1997 году. В 2008 году она получила диплом журналиста, окончив Институт журналистики и литературного творчества.

instagram.com/achekhova

В 2005 году Анфисе доверили вести авторскую программу на канале ТНТ под названием "Секс с Анфисой Чеховой". Именно эта передача принесла ведущей широкую известность.

instagram.com/achekhova

После закрытия авторской программы Анфису Чехову пригласили в новый проект Муз-ТВ под названием "Жена напрокат". После этого она вела реалити-шоу "Спокойной ночи, мужики" и "Как выйти замуж с Анфисой Чеховой".

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shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова показала, как нежится в бассейне, продемонстрировав сочную фигуру в купальнике.

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