Анфиса Чехова восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышный бюст.

"Мы пытались схватиться за эти последние дни. Драли с мясом, и так же неистово обнимали. Мы еще были вместе, но в целом уже одни: две огромных планеты с далекими слишком мирами", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото из Instagram

Анфиса Чехова в сексуальном купальнике Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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